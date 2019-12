Alberto Grassi, autore del gol dell'1-1 in Parma-Brescia, ha parlato così a Sky Sport "Penso che sia giusto così: non meritavamo la sconfitta, direi che sono contento per la squadra più che per me. Io sfortunato in carriera? Purtroppo gli infortuni arrivano e bisogna pensare a curarsi bene, è un gol che dà sollievo e sono felicissimo. Mister e staff sono bravissimi, l'obiettivo per ora resta la salvezza. Penso che possiamo ancora migliorare in tutti gli aspetti, ma qui c'è uno staff molto preparato e miglioreremo col tempo".