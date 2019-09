Dopo la rescissione con l'Atalanta, il nome di Martin Skrtel è stato accostato al Parma. A fare chiarezza sulla situazione è stato il ds gialloblù Daniele Faggiano, che ai microfoni di Calciomercato.com ha spiegato: "E' un giocatore che ci piaceva da tempo e ci avevamo provato già prima che andasse all'Atalanta, ma non l'abbiamo preso perché ha un ingaggio troppo alto".

DARMIAN - Chi invece è arrivato ed è stato ufficializzato in mattinata è Matteo Darmian, che torna in Italia dopo quattro stagioni al Manchester United: "E' stata una trattativa lunga e complicata, non è stata chiusa in poco tempo. Ma siamo contenti di averlo preso. Quando ci hanno comunicato che il giocatore era in uscita, abbiamo provato ad affondare il colpo ed è andata bene".