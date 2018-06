Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club ducale: "L'anno scorso ho fatto delle operazioni in entrata che erano anche troppo onerose e alla fine i fatti mi hanno dato ragione, ma stavolta devo agire con più oculatezza. In serie A ci vuole un attimo a spendere tanti soldi, si parla di Balotelli, ma con un ingaggio di quattro milioni, che a noi società ne costano dodici, abbiamo finito il budget".



SUGLI ATTACCANTE - "Cerri? La Juventus vuole fare cassa e lo valuta 10-12 milioni. Capisco che Parma è bella e appetibile, ma noi dobbiamo stare attenti all'economia della squadra. Chi non vorrebbe Gabbiadini o Balotelli? Ma non possiamo fare il passo più lungo della gamba".