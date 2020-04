Il ds del Parma Daniele Faggiano ha parlato sull'account Instagram ufficiale del caso legato alla permanenza di Gervinho durante il mercato di gennaio: “Quando vuole una cosa la ottiene. Ero nervoso, ti dico solo che il giorno dopo dovevamo andare a Cagliari, ed è stata la prima partita del Parma che non ho visto. Non so se era lui che volesse andare via, ma neanche i procuratori. Penso a qualcuno del suo entourage. Il ragazzo non è andato perché ha firmato tardi, se lui avesse voluto andare avrebbe potuto firmare al mattino”