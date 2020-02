Il futuro di Petrachi alla Roma è in bilico. Secondo il Corriere dello Sport, ​il sogno è Andrea Berta, attuale direttore sportivo dell’Atletico Madrid, un dirigente che viaggia a due milioni a stagione e che tutti i più grandi club vorrebbero riportare in Italia. Lui fatica a lasciare Madrid e in generale a tornare in Italia, è il riferimento di Mendes all’Atletico, è un uomo potentissimo. Berta è anche il sogno di Commisso, che farebbe carte false per portarlo alla Fiorentina. Paratici non ha nessuna intenzione di lasciare la Juve e in ogni caso è corteggiato da Psg e Tottenham. Un altro nome che potrebbe essere preso in considerazione è quello di Daniele Faggiano, attualmente al Parma, dove sta facendo un ottimo lavoro.