Daniele Faggiano, ds del Parma, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live: "Sepe? Sto parlando con diversi portieri, lui è gradito però bisogna vedere. Dire affare sicuro significa che ha firmato, prima della firma ho perso molti calciatori.Grassi? Io li prenderei tutti i calciatori in uscita dal Napoli, però il mio budget non me lo permette". Su Insigne jr e Ciciretti: “Ci stiamo lavorando, visto che c’è una forte collaborazione con il Napoli. Parleremo a breve con gli azzurri. Novità nelle ultime ore? Ci potrebbero essere entro domani”.