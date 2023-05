Mauro Pederzoli, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta sul campo del Cagliari: "Voglio fare i complimenti al Cagliari che ha fatto una grande partita, e anche al Parma perché sono stati 90 minuti eccellenti. Siamo totalmente insoddisfatti a livello arbitrale, serve ben altro in un momento importante come questo. Abbiamo pagato situazioni incredibili. Usciamo con 5 ammoniti e nessuno al Cagliari e questo rigore incredibile. Viziato da un fallo sul portiere, non è stato rivisto al VAR: ci piacerebbe sapere come funziona, ci stiamo giocando qualcosa di importante. Il verdetto del campo lo accettiamo ma non deve condizionato da situazioni incomprensibili e inaccettabili".



L'arbitro e i suoi assistenti vi hanno detto qualcosa?

"No, in campo è normale, nessuno dà spiegazioni. Sono i fatti che contano, le spiegazioni in questo momento non mi interessano. Noi usciamo sconfitti per un episodio che grida vendetta. Questo sarà il Parma di sabato. Siamo arrabbiati e delusi ma per niente remissivi. Possiamo aggiustare questa situazione. Totale fiducia, ma grande rabbia e amarezza per quello che si è visto in campo".



Pecchia?

"Abbiamo un allenatore bravissimo, siamo estremamente soddisfatti di lui. Siamo convinti del lavoro che stiamo portando avanti"