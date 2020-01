Roberto Inglese rischia l'intervento chirurgico. È quanto si legge nel report pubblicato dal Parma sul proprio sito ufficiale:



Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da riscaldamento e tecnica applicata. L’allenamento è proseguito con possessi palla ed è stato concluso da una partita a tema in porzione ridotta del campo e un lavoro aerobico.



Alberto Grassi ha lavorato con i compagni. Juraj Kucka, Dejan Kulusevski e Luigi Sepe hanno svolto un programma di lavoro di recupero dedicato. Lavoro differenziato per Yann Karamoh. Terapie e lavoro personalizzato per Gervinho. Terapie per Antonino Barillà (tendinopatia ai flessori della coscia sinistra). Roberto Inglese nella giornata di giovedì sarà sottoposto a una visita specialistica dai Dott. S. Orava e L. Leppänen a Turku (Finlandia), per valutare un’eventuale stabilizzazione chirurgica della lesione di alto grado ai flessori della coscia destra.