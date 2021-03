Carica il peso sulla gamba sinistra e si distende per respingere il bel colpo di testa di Kurtic. Incolpevole sul tiro ravvicinato di Hernani.Conte gli ha trasformato gli occhi. Duro come sempre, ma più cattivo e attento.Davanti a lui si alternano le maglie del Parma, ma la cosa non sembra fargli specie: Man, Kucka e Inglese gravitano dalle sue parti, ma nessuno punge.Cresce d'intensità col passare del tempo e limita la fantasia di Karamoh, apparso ispirato fin dalle prima battute.Nel primo tempo, le azioni più pericolose le crea sempre l’asse Hakimi-Lukaku. Il marocchino riesce ad arrivare con continuità sul fondo e in una delle sue sgasate trova Eriksen in leggero ritardo con l’appuntamento al gol.Stanco, non arrembante come al solito.Ha il compito di regolare il pressing nerazzurro alzandosi su Brugman. Da una sua verticalizzazione nasce il gol di Sanchez.Primo tempo a bassa intensità, poi alza i giri del motore e aumenta la qualità. Pesca Lukaku che in campo aperto vola per l'assist del momentaneo 0-2 a Sanchez.(Dal 22’ s.t.: Ancora alla ricerca della forma migliore, con lui in campo l'Inter non trova più uscite pulite, ma ci mette buona determinazione).Ha la colpa di perdersi Hernani che riapre il match.(Dal 39’ s.t.Pronti-via, perde tre duelli consecutivi contro Valenti e un po’ si innervosisce. Poi sale in cattedra e diventa il solito riferimento per la squadra. In campo aperto disintegra Valenti e serve un grande assist (il quarto di fila) a Sanchez, che chiude il match. Quando accelera è illegale.Vive un gran momento di forma e finalmente vede la porta con continuità. Un gol di rapina e un altro di giustezza, lanciano l'Inter a 6 punti dal Milan.(Dal 31’ s.t.Pressa come un medianaccio. Quando si dice mentalità).Dà fiducia a Sanchez e raccoglie un doppietta. Esce dal Tardini con tre punti fondamentali. La sua Inter è tosta.In uscita bassa respinge il cross di Hakimi al centro dell’area di rigore e mura Skriniar da posizione ravvicinata. Incolpevole sul primo gol di Sanchez, in controtempo sulla seconda rete del cileno, col pallone che gli passa a pochi centimetri dallo stinco.: Contiene bene le incursioni di Perisic.Primo tempo di grande attenzione. Gioca di mestiere contro Lukaku e lo ostacola a due passi dalla porta non consentendogli di colpire comodamente di testa.Parte bene vincendo tre duelli individuali contro Lukaku. Lentamente perde colpi, Sanchez gli sbuca alle spalle sul primo gol e Lukaku lo disintegra in campo aperto per l'assist del 2-0.(Dal 21’ s.t. Busi 6: Ordinato sulla corsia di destra).Ruvido, impreciso.(Dal 21’ s.t.Entra e mette il suo timbro sul match con l'assist per Hernani).L'assist per il colpo di testa di Kurtic, tanta corsa e il gol che riapre il match. Prova gagliarda.(Dal 39’ s.t.Nel cuore del centrocampo, gioca sempre con discreta freddezza e qualità.Impegna Handanovic con un bel colpo di testa e battaglia contro Barella.Fa a sportellate ma si vede poco nel vivo del gioco.(Dal 22’ s.t.: Ingresso incolore).Macina chilometri e copre tutto il campo. Meglio in difesa che in attacco e per uno come lui, spesso apparso indolente, è una novità.Prova a confondere le idee alla retroguardia nerazzurra abbassandosi molto a ricevere palla per liberare spazio a Kucka alle sue spalle. Sfiora il gol con un bel colpo di testa. Uno scontro con Bastoni ne compromette la gara e lascia il campo a fine primo tempo).(Dal 1’s.t.: Dribbling e velocità, impegna la difesa nerazzurra, ma è più fumo che arrosto. Deve badare al sodo).: Rende all'Inter la vita complicata e gioca alla pari per un tempo. Poi i suoi calano e alla lunga lasciare Lukaku spesso in uno contro uno con Valenti non paga.