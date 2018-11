Pino Calabria, intermediario per l’Italia dell'attaccante del Parma Gervinho, ha parlato a Radio CRC: "Gervinho al Napoli? Io al momento mi sento di escluderla completamente questa ipotesi. Non abbiamo ricevuto alcun tipo di contatto e non mi è arrivato personalmente niente. Mi sento di escluderla. Ipotesi 6 mesi a Napoli per iniziare? Io verrei, ma il ragazzo a Parma sta da Dio. Fisicamente è in un momento di forma ottimo. Abbiamo trovato una società davvero brava e con una grande prospettiva. Gli piacerebbe giocare con Ancelotti? Lo ha detto in un’intervista pubblica. Ritengo un’esagerazione le critiche ad Ancelotti, che ho sentito questa mattina. Io ritengo che sia stata una formazione adeguata al gioco e alla squadra che si trovavano di fronte. Non parlo di episodi. Il mister sapeva che il Chievo sarebbe stato motivato e ha provato a mettere frizzantezza Se il Napoli dovesse chiamare? Se deve chiamare, deve chiamare il Parma. Il ragazzo è blindato, poi se arrivasse penso che parleranno prima le società. Cavani Gervinho? Sarebbe il sogno di ogni bambino di Napoli Io smentisco poi se c’è stato un contatto col Parma non lo posso sapere. Mi piacerebbe a Napoli? Mi piacerebbe che si salvasse col Parma".