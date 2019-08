Amici da una vita, avversari per un giorno.. Fascia da capitano intorno al braccio per il primo, riflettori accesi sul secondo. Tra i due c'è un conto in sospeso che risale alla gara di ritorno della stagione scorsa quando CR7 è stato decisivo nel 3-3 dell'Allianz Stadium con doppietta e assist.. Ma il Parma non ne ha voluto sapere e ha respinto tutte le proposte facendo firmare al difensore un nuovo contratto fino a giugno prossimo.- Anno nuovo, amicizia di sempre. Quella che dura da una vita. Nati a 1200 km di distanza, uniti dalla maglia del Portogallo:, così è "salito" giocando sotto età tra i più grandi, e lì ha stretto un rapporto speciale con il difensore. Insieme a braccetto fino alla nazionale maggiore, con la quale hanno vinto l'Europeo 2016 festeggiato insieme a Ibiza con le rispettive famiglie.- Non è facile diventare amici di CR7, eppure. Rapporti umani che vanno oltre il calcio: "Non ne parliamo mai - aveva svelato tempo fa il difensore - uno degli argomenti che affrontiamo di più è il cibo". L'alimentazione prima di tutto, guai a sgarrare. E se uno dei due scopre un nuovo prodotto avvisa subito l'altro: l'ultima trovata dell'attaccante è una bevanda antinfiammatorio con curcuma, zenzero e limone che ha consigliato all'amico difensore. Chissà se Alves la userà anche oggi prima di scendere in campo.- Debutto non facilissimo per il Parma di D'Aversa, che se la vedrà subito con i Campioni d'Italia. Bruno Alves prende le misure all'amico e per provare a fermarlo le proverà tutte:, comportamento naturale per chi da anni ne ha passate tante insieme. Avversari da quando Ronaldo era al Manchester United e il difensore giocava nel Porto. Musichetta della Champions in sottofondo, abbracci e risate. Sarà così anche oggi, Parma-Juventus è una sfida nella sfida. Qualche battuta prima della partita e via, uno da una parte e uno dall'altra. Ricordando le vittorie in nazionale e la vacanza a Ibiza.