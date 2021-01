Il presidente del Parma Kyle Krause è tornato sull'esonero di Liverani e sulla scelta di richiamare D'Aversa : "Mi piacerebbe iniziare parlando di Fabio Liverani, una grande persona, che mi piace molto e ho apprezzato. Tuttavia le cose non sono andate e abbiamo ritenuto necessario cambiare. Gli auguro il meglio per il suo futuro, oggi ci concentriamo sul presente e sul futuro. D'Aversa è la mia prima scelta, oltre che un risultato di consenso comune. Ho pienissima fiducia nei nostri giocatori e nel mister, che ci potrà consentire di ottenere i successi. La nostra priorità è di rimanere in Serie A e farò di tutto perché ciò avvenga, offrendo il mio pieno sostegno".