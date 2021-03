Lunga intervista rilasciata a Dazn dal presidente del Parma, Kyle Krause:



STADIO - "Ci sono molti presidenti che vogliono costruire un nuovo stadio o rinnovare quello che già esiste. La Juventus ha tracciato la strada, poi l’Atalanta l’ha seguita. Costruire uno stadio è difficile, e se punti ad allontanarlo dal centro città, in un posto lontano dallo stadio attuale come è nei piani di Rocco Commisso, devi tenere conto del legame che i tifosi sentono con il luogo attuale. C’è bisogno ancora di un po’ di tempo, ce la faremo"



FASCINO - "Può accrescere il fascino internazionale del Parma. E Parma è già su un percorso di crescita internazionale, ha fascino e deve continuare così. Il Parma Calcio può aiutare in questa crescita. Ho parlato con il Sindaco e la nostra idea è quella di costruire uno stadio di classe mondiale che ospiti una squadra di classe mondiale".