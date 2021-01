PARMA (in attesa della formazione ufficiale) (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Brunetta, Inglese, Gervinho. A disp.: Colombi, Rinaldi, Balogh, Ricci, Valenti, Dezi, Camara, Cyprien, Sohm, Mihaila, Sprocati, Cornelius. All.: D’Aversa.



LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. A disp.: Alia, Furlanetto, Patric, Hoedt, Armini, D. Anderson, Parolo, Cataldi, Akpa Akpro, Escalante, Pereira, Muriqi, Moro. All.: Inzaghi.



ARBITRO: Pairetto (Sez. Nichelino)