a inizio secondo tempo compie due miracoli nel giro di pochi secondi: prima è bravo respingere la conclusione a botta sicura di Zaza, poi ipnotizza Belotti dagli undici metri. Non può nulla sul colpo di testa di Nkoulou che permette al Torino di passare in vantaggio.è il grande ex della partita. Quest’oggi gioca la sua prima partita da avversario di quella che per quattro anni è stata la sua squadra: gioca una partita attenta in fase difensiva ma non si vede molto nella metà campo avversaria.(dal 40’ s.tsgambetta Edera in area a inizio secondo tempo e consente a Belotti di presentarsi sul dischetto. Ci pensa però Sepe a rimediare alla sua entrare in ritardo.il difensore portoghese fa valere la sua esperienza anche se non sempre ha vita facile contro gli attaccanti del Torino e in particolare Zaza.: il suo anticipo su De Silvestri nel finale di partita vale come un gol. Se la palla fosse arrivata al terzino granata molto probabilmente non avrebbe fallito la facile occasione.: piega i guantoni a Sirigu con un bolide da appena dentro l’area di rigore in occasione del gol che permette al Parma di trovare l’1-1. In mezzo al campo fa valere tutta la sua esperienza e la sua qualità.: dei tre centrocampisti schierati dal primo minuto da D’Aversa è quello che fatica maggiormente. Non a caso è anche il primo giocatore che l’allenatore del Parma richiama in panchina nel secondo tempo.(dal 24’ s.t.il brasiliano entra subito bene in partita e si fa vedere soprattutto in fase di interdizione)è uno dei due ex del Torino in campo quest’oggi nel Parma. Gioca una buona prestazione in mezzo al campo, nel primo tempo impegna anche Sirigu con una buona conclusione dalla distanza.(dal 40’ s.t.prove di derby per lo svedese, che è già stato ufficialmente acquistato dalla Juventus per la prossima stagione. Si accende a tratti ma a qualità per fare meglio di quanto mostrato questa sera.il centravanti del Parma si vede poco, viene ben controllato per tutta la partita da Nkoulou e fatica a entrare davvero in partita.l’ivoriano si vede poco quest’oggi in campo, anche perché probabilmente non ancora al meglio della condizione fisica. E’ comunque importante nell’economia della partita: suo l’assist a Luca per la rete dell’1-1.(dal 28’ s.t.: si vede poco)il suo Parma si accende solo a sprazzi e si vede poco nella metà campo avversaria. Per lunghi tratti della partita la squadra emiliana dà l’impressione di accontentarsi del pareggio e alla fine riesce a portarlo a casa.