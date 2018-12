Parma-Chievo Verona 1-1



Sepe 6: sicuro negli interventi, gli attaccanti del Chievo non lo impegnano più di tanto



Gagliolo 5,5: soffre le incursioni del Chievo sulla fascia e si prende anche il cartellino giallo



Bastoni 6,5: intervento da grande giocatore nel primo tempo



Alves 7: non soffre Pellissier e trova il gol del pari con un capolavoro su punizione



(Dal 27’ s.t. Gazzola 6: dalla fascia destra tanti cross in area)



Iacoponi 6: spesso aiutato da Biabiany in fase difensiva, anche se il Chievo spinge più sull’altro lato



Rigoni 5,5: qualche bella giocata ma un cartellino giallo inutile a centrocampo



Scozzarella 6: in regia fa la sua partita anche se in qualche azione potrebbe farsi vedere di più



Barillà 6,5: lotta su tutti i palloni e sfiora il vantaggio nel primo tempo



Di Gaudio 6: sulla fascia sinistra spinge ma quando arriva sotto porta non crea pensieri a Sorrentino



(Dal 21’ s.t. Sprocati 6: causa il secondo giallo a Depaoli con un gran numero)



Inglese 6,5: i rinvii di Sepe sono tutti suoi, fa salire la squadra e prova a concludere a rete; prende il palo allo scadere a portiere battuto



Biabiany 5,5: non incide in fase offensiva, in contropiede potrebbe fare meglio



(Dal 12’ s.t. Siligardi 6: calcia in porta quando ne ha l’occasione)





All. D’Aversa 6: manda in campo la formazione migliore che può schierare visti gli infortuni dell’ultima settimana