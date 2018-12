Parma-Bologna 0-0



Sepe 6: sicuro nei pochi interventi, esce puntualmente in diverse occasioni per bloccare il pallone



Gagliolo 6: ha un bel da fare con Palacio ma si riscatta dalla prova opaca di Genova



Bastoni 7: con Alves al suo fianco si comporta benissimo; spesso elegante nei disimpegni



Alves 6,5: un cartellino giallo che gli farà saltare la sfida di Firenze ma i palloni alti sono sempre suoi



Iacoponi 6: il Bologna sulla sua fascia non spinge quasi mai



Rigoni 6: gioca con tranquillità tra il centrocampo rossoblu; sfiora anche la rete nel primo tempo



Scozzarella 6: in regia è suo il pallino; più di una volta gioca di prima verso i compagni



(Dal 26’ s.t. Stulac 5,5: meno veloce di Scozzarella nel gestire la regia di gioco)



Barillà 6: lottatore come sempre ma più impreciso nei passaggi; perde qualche pallone di troppo



Siligardi 6,5: il palo gli nega la gioia, vicinissimo al gol a inizio gara; cerca spesso la conclusione da lontano



(Dal 17’ s.t. Sprocati 6: pronti via, si rende pericoloso con un tiro cross)



Inglese 5,5: tanta lotta ma troppo lontano dalle azioni offensive crociate



Gervinho 5,5: appena rientrato dall’infortunio e si vede; gioca spesso centrale, cerca poco l’uno contro uno



(Dal 38’ s.t. Ciciretti sv)





All. D’Aversa 5,5: rischia Gervinho e gioca la carta Siligardi e forse sbaglia a toglierlo nella ripresa; il suo Parma non vince più