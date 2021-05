: tre gol da parte della Samp su cui non può nulla. I tiri blucerchiati sono imparabili, certo chiudere con 3 reti al passivo non è il massimo.: esce su Candreva quando l’87 blucerchiato serve Quagliarella, pensando che Laurini stesse marcando la punta doriana. In realtà non è così, e il centravanti ha tutto il tempo di controllare e battere Sepe. Gabbiadini in occasione del 3-0 lo salta secco, lasciandolo sul posto.: qualche errorino, gli attaccanti gli scappano via e spesso non riesce a tenere gli inserimenti doriani.(dal 1’ s.t.: entra e va a fare l’esterno largo. Sfoggia alcune buone chiusure, almeno prova a spingere in un paio di circostanze con grinta e tenacia).: Leris gli va via con troppa facilità, il centrale era pure in anticipo. Sul 3-0, Gabbiadini si beve Dierckx ma l’ex Bologna non segue il numero 23.: si dimentica completamente di Quagliarella quando l’attaccante blucerchiato trova il gol, lasciandolo tutto solo all’altezza del dischetto. Soffre ogni inserimento dei padroni di casa.(dal 27’ s.t.entra bene, ci mette grinta e attenzione).: il primo acuto della gara nasce da un suo destro, potente ma fuori misura. E’ pure l’unico spunto del suo match, privo di spirito e di mordente.il gol di Colley è favorito da un rimpallo, ma il centrocampista si scorda del difensore doriano alle sue spalle. Meno dinamico rispetto ad altre situazioni, merita comunque la sufficienza per l’impegno profuso.(dal 15’ s.t.: tanta confusione, ma almeno ha voglia di mettersi in mostra e porta a casa la sufficienza).: ha sul destro la palla del 2-1, ma spara con il piattone addosso a Letica, per a verità molto reattivo a prendere il pallone. Triturato dal centrocampo avversario.: si vede pochissimo, non aiuta in attacco e resta spesso bloccato indietro. Non è facile trovare spazio in una giornata così, ma potrebbe fare meglio.(dal 39’ s.t.: pochi spunti, ma da un suo guizzo nasce la migliore occasione gialloblù, quando va via sulla fascia e mette in mezzo un pallone sciupato da Kosznovszky. Del Parma è il più pericoloso.(dal 15’ s.t.: fa pochino. Dovrebbe tenere il pallone, ma non lo fa quasi mai).: sportellate, e poco altro. Mette il fisico su alcuni contrasti, ma la difesa del Doria lo surclassa con estrema facilità.All.: dare motivazioni per una partita del genere al Parma era oggettivamente difficilissimo. Se non altro, prova a dare spazio ad alcuni giovani, in una situazione così è il massimo che si possa fare. Però la squadra gialloblù vista oggi al Ferraris è davvero poca cosa.