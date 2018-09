Parma-Cagliari 2-0



Sepe 6: preciso e sicuro nelle uscite, ma mai realmente sollecitato dalle offensive di un Cagliari che non è riuscito a rendersi pericoloso nel corso dell'intera partita.



Iacoponi 6: prestazione ordinata e difensiva, necessaria per permettere a Gervinho di imperversare nella metà campo offensiva.



Bruno Alves 6,5: prestazione da manuale per il centrale portoghese che guida alla perfezione la retroguardia emiliana. Se il Cagliari non riesce mai a rendersi pericoloso i meriti sono anche e soprattutto suoi.



Gagliolo 6,5: coppia di livello con Bruno Alves che oggi fa tutto alla perfezione. Prestazione attenta e di spessore contro un Cagliari che ha pagato terribilmente l'assenza di Pavoletti.



Dimarco 6,5: l'onda lunga dell'entusiasmo post Inter continua a vedersi. L'esterno italiano è in un grande momento di forma e risulta decisivo in occasione del gol di Inglese con un'ottima palla a bucare la difesa del Cagliari. In fase difensiva a tratti soffre l'esperienza di Srna, ma riesce a reggere l'urto sulla lunga distanza.



Barillà 6: ottimo in fase di rottura, riesce a sovrastare dal punto di vista fisico i centrocampisti del Cagliari.



Stulac 6: primo tempo decisamente sotto tono per il metronomo di D'Aversa. Il Parma soffre tanto a metà campo e riesce a mettere il naso fuori solo quando il gioco passa per le fasce; nel secondo tempo riesce a prendere per mano la squadra aumentando il tasso tecnico delle sue giocate.



Rigoni 6,5: prestazione muscolare per il centrocampista ex Genoa che fa sentire la sua presenza durante il corso di tutta la partita. Poca qualità, ma tanta, tantissima quantità. Esattamente ciò di cui aveva bisogno oggi il Parma.



Gervinho 8: un gol da cineteca nel quale ha messo in mostra tutte le sue qualità migliori: velocità, tecnica e senso del gol. A Parma l'ex attaccante di Roma e Arsenal sembra aver ritrovato se stesso dopo la triste parentesi cinese. Può ancora essere un fattore a questi livelli.



(dal 39' s.t. Gobbi: sv)



Inglese 7: giganteggia nella metà campo avversaria dando sempre un punto di riferimento ai compagni. Prestazione di grande sacrificio condita anche da un gol da bomber di razza che certifica la bontà dell'investimento fatto dalla dirigenza per portarlo a Parma; è il centravanti perfetto per D'Aversa che sta costruendo la squadra sulle sue spalle.



(dal 28' s.t. Ceravolo 5,5: si divora l'occasione del 3-0 a tu per tu con Cragno. Non ha un buon impatto sulla gara).



Di Gaudio 6,5: cerca di replicare le galoppate offensive di Gervinho sulla sua fascia di competenza. Non ha le stesse qualità dell'ex Roma, ma la prestazione è generosa e sicuramente positiva.



(dal 20' s.t. Deiola 6: entra bene in gara e crea diverse buone occasioni per i compagni).





All. D'Aversa 8: gli ottimi risultati di questo Parma passano inevitabilmente per le idee del suo allenatore, che ha trovato il perfetto punto di equilibrio tra compattezza difensiva e ripartenze. La strategia, anche oggi, è stata perfetta, con il pallino del gioco lasciato nelle mani di un Cagliari che ha inevitabilmente prestato il fianco alle tremende ripartenze delle sue frecce laterali.