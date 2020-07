Parma-Sampdoria 2-3: prende ancora una volta tre gol anche se non ha colpe in almeno due occasioni: quando il Parma spinge sulla sinistra il terzino si sovrappone e arriva anche alla conclusione; come gli altri difensori crociati crolla nella ripresa: torna a giocare da difensore centrale dopo un campionato da terzino; anticipi precisi e interventi decisivi(Dal 32’ s.t.: fa rifiatare Gagliolo nell’ultimo quarto d’ora quando il Parma deve cercare il gol): ritrova Gagliolo al centro della difesa, lascia calciare Quagliarella nel gol del 2-2: difende e si fa vedere sull’out destro spingendo quando ne ha l’occasione soprattutto nel primo tempo, si fa sorprendere da Quagliarella nel gol del 2-3 e sbaglia lanci elementari: diversi passaggi sbagliati in mezzo al campo ma quando esce la sua squadra va sotto(Dal 17’ s.t.: perde diversi duelli con Thorsby in mezzo al campo): in regia i palloni passano sempre da lui, pennella una punizione che colpisce in pieno la traversa: perde diversi palloni a centrocampo, non una delle sue migliori gare in zona gol(Dal 32’ s.t.: entra per dare una scossa in attacco ma non tocca molti palloni): spinta continua sulla fascia destra e tanti palloni giocati in fase offensiva; il raddoppio nasce da un suo cross in area piccola ma si spegne nella ripresa: gli viene annullato il gol dell’ex per fuorigioco poi tanta personalità nel tridente crociato(Dal 17’ s.t.: gioca pochi palloni e non trova mai spazi in zona gol): tocca un pallone e lo spedisce sotto la traversa, poi cerca di mandare in rete i compagni con assist preziosi; cala nella ripresa e viene sostituito(Dal 36’ s.t.: una conclusione che non sporca nemmeno i guanti di Audero): domina il primo tempo con un bel fraseggio e due gol di vantaggio ma si fa ancora una volta rimontare