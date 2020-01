Atalanta-Parma 5-0



Sepe 5,5: si butta anche sul sette alla sua sinistra, ma non può nulla contro la potenza del Papu. Straordinaria la smanacciata che salva il bis nerazzurro su Ilicic al 25’ p.t, ma non può nulla sui gol di Freuler, Gosens e Ilicic, i suoi non lo aiutano.



Darmian 5: cerca i lanci in profondità per far ripartire Kulusevski, ma è poco utile in difesa. Gli passa a un palmo dal naso la sfera del tris, ma ormai il danno è fatto.



Iacoponi 4: un chiodo fisso su Muriel, il problema è che da lì non si schioda e le azioni da gol passano da altre parti. Si perde completamente nel triangolo ben congegnato Papu-Freuler e lascia che lo svizzero imbocchi la via del gol. Male, anzi, malissimo perché al 15’ s.t. non fa da scudo come dovrebbe su Gosens nell’azione del poker e si perde completamente Ilicic che fa quel che vuole. Peggio di così…



Bruno Alves 4,5: viene in aiuto ai compagni nel fermare un infuocato Gomez, ma ce la fa solo fino alle prime battute. L’errore più grave però lo commette al 44’ p.t. deviando sbadatamente la sfera di Ilicic sui piedi del goleador Gosens. Decisivo in negativo persino sul poker imparabile di Ilicic, ma cosa ci faceva dentro la porta?



Pezzella 5,5: Hateboer lo batte fin dalle prime battute, lui fatica e non riesce a stare dietro nemmeno a Ilicic, che atterra meritandosi il giallo e rischiando un gol da punizione.



Grassi 5,5: l’ex nerazzurro deve vedersela con lo svizzero Freuler, sempre puntuale nel portargli via la sfera. Tenta invano di frapporsi alla rete dello svizzero ma si butta a vuoto. La Dea non lo rimpiange.



(Dal 33’ s.t. Brugman: sv).



Hernani 6: per un po’ cerca di contrastare il capitano nerazzurro, poi non ce la fa più a mettere pezze ovunque, il Papu è più in forma di lui. Non è male la sua punizione alla mezzora, ma Sportiello non deve nemmeno sporcarsi i guanti.



Barillà 5,5: duella con de Roon e con Ilicic, ma con lo sloveno non può che incorrere nel fallo da giallo con un’entrata inutile in ritardo. Ma nemmeno con de Roon se la passa bene perché non riesce mai a spuntarla e deve accontentarsi del corner.



Kulusevski 6: dà filo da torcere al ministro della difesa Palomino e si vede che trascina la sua squadra da giocatore di altra categoria. Vuole far bella figura agli occhi di chi l’ha cresciuto ma, forse, non ha creduto troppo in lui. Eppure basta una mezzora e Gosens riesce a placarlo, da allora non si vede più, nemmeno nella ripresa, annebbiato dagli avversari con un unico tiro laterale verso Sportiello fin troppo debole.



Kucka 5: ha subito l’occasione da gol su corner ma non si coordina bene. Fa tutto bene ma sbaglia spesso l’ultimo passaggio decisivo davanti alla porta non intuendo i tempi dei colleghi. Già a fine primo tempo non ne ha più, tanto che passa palla da sdraiato sul campo. Peccato, si fa anche ammonire.



(Dal 22’ s.t. Laurini: sv).



Sprocati 5: il primo tiro è troppo debole e da fuori, poi guadagna una bella punizione beffando Gomez, ma non basta e D’Aversa lo toglie.



(Dal 1’ s.t. Inglese 5,5: difficile recuperare tre gol eppure appena entrato sembra crederci accentrandosi dalla destra, ma dura poco il suo entusiasmo).



All. D’Aversa 5: capisce subito che per battere e pungere la Dea deve appellarsi ai contropiedi e in un paio di occasioni la mette in difficoltà ma non ha rinforzi in avanti su cui puntare e l’avversaria è troppo in forma.