: è attento sulle avanzate viola, mai clamorosamente pericolose. Affidabile nella città con la quale non si è lasciato benissimo, almeno calcisticamente.: sostituisce lo squalificato Bruno Alves. Si limita ai compiti difensivi, senza premere sulla fascia lasciata spesso libera dall'offensivo Biraghi.: spostato al centro, contrasta Chiesa e Biraghi durante le folate gigliate dalle parti di Sepe, mettendone in angolo una insidiosa respinta al 33' st.: respinge gli attacchi viola e partecipa ad alzare il muro insieme ai compagni di reparto.: gioca duro e l'arbitro lo grazia dal giallo in più di una occasione. Copre bene la propria fascia.: tanta sostanza e soprattutto corsa nel raddoppio in fase difensiva.: buon piede e punizioni taglienti, è il regista del Parma nella prima frazione.(1' st: prende le consegne di Stulac e gioca molto basso, coprendo gli spazi per i possibili filtranti del centrocampo locale): densità in mezzo al campo, poche sortite offensive. Fa legna e gioca alcuni palloni, ma la Fiorentina gioca alta lasciando poco spazio alle giocate.(dal 30' st: quindici minuti per difendere il risultato): preferito a Gervinho, non trova grandi spazi per far valere la propria velocità.(dal 42' st: hai visto mai ai aprano gli spazi per un contropiede finale?): spina nel fianco in contropiede, costringe i difensori avversari al fallo. Ammonito per un fallo in difesa, a spezzare l'avanzata avversaria.: sfrutta un errore di Hugo e fredda Lafont negli ultimi istanti del primo tempo. Tanto lavoro sporco, tra sponde e recuperi difensivi. Un colosso che fa patire la Fiorentina.All.: lascia fuori Gervinho e modella il centrocampo all'intervallo. Il gol di Inglese a fine primo tempo permette di giostrare la gara nella ripresa, sebbene il Parma soffra ripetutamente una Fiorentina sterile e inconcludente: l'inerzia della partita è a favore dei viola, che comandano il match senza però affondare il colpo oltre il muro eretto dai ducali. Tanta sofferenza ma tre punti pesantissimi.