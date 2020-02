Parma-Lazio 0-1





Colombi 6: sicuro tra i pali, non ha colpe sul gol di Caicedo



Darmian 5,5: poca spinta sulla destra, cerca di contenere le discese biancocelesti



Iacoponi 6: la Lazio crea poco e Iacoponi se la cava nella linea difensiva crociata



Alves 6: la palla gli passa di fianco in occasione del gol di Caicedo, di testa le prende sempre lui



Gagliolo 6: prova a farsi vedere in avanti con due conclusioni pericolose; va vicino al gol



(Dal 33’ s.t. Pezzella sv)



Hernani 6,5: partita di grande spessore soprattutto come incontrista; tocchi e finte di classe



Brugman 6: un po’ lento nelle ripartenze ma buoni spunti; il giocatore è in crescita nelle ultime gare



(Dal 15’ s.t. Kulusevski 6: entra e il Parma alza il ritmo ma è troppo impreciso sotto porta)



Kurtic 5,5: ci prova su punizione e per poco non segna ma sbaglia diversi cross sulla sinistra



Kucka 6: muscoli, corsa e grinta; Kuco è l’anima del Parma



Cornelius 6: si sbatte e conquista molti palloni, bravo a far salire la squadra



Caprari 6: sfiora il gol nella ripresa con un gran tiro a girare sul secondo palo



(Dal 21’ s.t. Sprocati 5,5: non si vede mai quando il Parma deve spingere con convinzione)





All. D’Aversa 6: il suo Parma ci prova fino alla fine ma non riesce a trovare la via del gol