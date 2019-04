Chievo Verona-Parma 1-1 (primo tempo 0-1)



Sepe 6: gol subito senza colpe. Buona partita per il resto, soprattutto su Barba per evitare il raddoppio clivense.



Iacoponi 6: fa il suo senza esagerare. Attento in fase difensiva, meno reattivo quando c'è da ripartire dalle retrovie.



Gazzola 5,5: alcuni errori di misura in fase difensiva. In attacco si propone a sprazzi. Può fare di più.

(34' s.t. Sprocati: .s.v.)



Bruno Alves 6,5: altra buona prestazione del portoghese che chiude sulle incursioni avversarie soprattutto facendo sentire il suo fisico.



Bastoni 6: molta attenzione in ripiegamento e buona intesa con i compagni di squadra.



Dimarco 6,5: migliore in campo insieme a Kucka. Sempre nel vivo dell'azione offensiva, cerca spesso Gervinho ma il compagno non lo supporta a dovere.



Barillà 5: poca precisione nei passaggi ed errori anche grossolani in alcuni frangenti. Giornata no.



Scozzarella 6: non crea grossi problemi alla difesa clivense, ma non commette nemmeno troppi errori.

(34' s.t. Rigoni: s.v.)



Kucka 6,5: migliore in campo per i suoi non solo per il gol fatto, ma anche per la caparbietà con la quale si fa vedere in avanti. Peccato sia stato poco aiutato da Gervinho.



Gervinho 5,5: parte bene poi si spegne a partita in corso. Praticamente assente durante la ripresa, non da supporto alla manovra offensiva. Complice soprattutto la stanchezza.



Siligardi 6: si adatta abbastanza bene ad un ruolo non propriamente suo. Sufficiente comunque la sua gara.

(42' s.t. Stulac: s.v.)



All.: D'Aversa 6: Parma più propositivo nel primo tempo, mentre nella ripresa si spegne. Punto comunque importante per la classifica.