Errore marchiano sul gol dell'1-1 del Brescia. Consegna palla ad un compagno pressato dando il via alla rete. Una macchia su una partita positivaGiornataccia per il capitano di giornata. Non riesce a fermare Torregrossa per l'assist a Dessena, buca su Ayè che per sua fortuna lo grazia.(24'stEntra e spinge sulla fascia aiutando la squadra a trovare il gol della vittoria)Non demerita ma nemmeno eccelle. Partita senza acuti ma non demeritaGrande fisicità al servizio della squadra. Bel duello con Torregrossa, ai numeri lo stravince.Segna un gol facile ma l'importante è farsi trovare pronti all'occasione. Gara attenta in difesa con buoni spunti in attaccoSi mette in mezzo al campo a dettare legge con fisico e potenza(11'stEntra e si fa notare per l'assist a Kulusevsky per il gol del 2-1. Tocco di tacco da applausi. E sfiora anche un grande gol)Corsa e tecnica, grinta e cuore. Entra in campo all'ultimo secondo per l'infortunio di Grassi e si fa trovare pronto.: Da alcuni suoi spunti nascono delle importanti accelerazioniErrore non da lui sottoporta nel primo tempo. Dimostra di avere una marcia in più rispetto agli altri e si vede. Assist perfetto per Darmian e gol da copertina.Si danna l'anima per entrare nel tabellino dei marcatori. Coglie un palo(24'stEntra e si mette al servizio dei compagni. Spinge, fino alla fine, alla ricerca della vittoria)Parte bene ma si spegne alla distanza. DI lui si nota l'assist perfetto per l'inserimento di Kulusevsky nel gol di Darmian. Un po' pochino.(dal 31'stHa voglia di mettersi in luce ma non ci riesce completamente)All.Nonostante fosse una gara senza nulla in palio il tecnico urla come un matto per tutti i 95'. Questo è un grande segnale per lo spogliatoio di chi non si accontenta mai.