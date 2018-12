Sampdoria-Parma 2-0: attento in uscita, si oppone d'istinto ad una bordata centrale di Quagliarella nella prima frazione. Respinge come può il tentativo da due passi di Linetty, non può nulla sul gol ravvicinato di Caprari, e neppure sull'incornata di Quagliarella.: commette alcuni errori a livello tecnico, sbagliando qualche stop di troppo. Quantomeno però la Samp dal suo versante sfonda con meno facilità.: presenza costante al centro della difesa, di testa sono (quasi) tutte sue ma solo per un'ora, perchè in collaborazione con gli altri difensori si perde Quagliarella. Poco prima i due centrali avevano lasciato troppo spazio a Caprari.: Alves ci mette l'esperienza, lui la freschezza di un classe '99 che ha davanti a sé un bel futuro. Appena si distrae, però, la Samp lo punisce. Può e deve crescere.: partita a due facce. Nella prima frazione contiene bene le offensive della Samp, nella ripresa i blucerchiati gli scappano da tutte le parti.(30' s.t.: il Parma tenta il tutto per tutto, chudendo il match con un 3-4-3 tutto a trazione offensiva. Non riesce ad incidere, ma almeno porta rapidità).: si inserisce poco, è sempre ben posizionato ma manca il suo apporto in fase offensiva.: motore continuo nel cuore del Parma. Corre per due, lotta e si inserisce.(dal 36' s.t.: gira a vuoto, in attacco non si vede mai. Si preoccupa principalmente di contenere, ma soffre terribilmente Praet nel secondo tempo.: in fase offensiva apporto molto limitato, non gioca né in supporto di Inglese né largo per aggirare la difesa doriana. Murru lo annulla senza problemi.(dal 23' s.t.: entra per dare esperienza ad un attacco spuntato, senza particolare successo. La partita comunque era già in salita per il Parma).: lotta su tutti i palloni - e ciò gli garantisce mezzo voto in più - anche se è costretto ad indietreggiare spesso e ciò ne limita la pericolosità in fase offensiva. Ingaggia un duello rude con Tonelli, bello da vedere ma inutile per i gialloblù.: innesca raramente la sua velocità, anche perchè gli spazi stretti non glielo consentono. Ha una buona occasione per cercare di riaprire la gara, ma spara su Andersen da posizione invitante.All.: il Parma entra in campo deciso e indemoniato. Nella prima mezz'ora il pressing gialloblù è asfissiante e impedisce alla Samp di ragionare, tappando tutte le vie di passaggio ai blucerchiati. L'avvio di ripresa invece è caratterizzato da una Samp arrembante, e la squadra di D'Aversa, forse anche stanca, risente della tambureggiante manovra avversaria. L'uno-due genovese taglia le gambe alla squadra, che si scioglie, e i cambi non riescono a raddrizzare il match.