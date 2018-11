Parma-Frosinone 0-0



Sepe 6,5: solito problema con i retropassaggi e spesso decide di non uscire sui cross. Più sicuro in mezzo ai pali; salva il risultato nel finale



Iacoponi 6: soffre Beghetto nel primo tempo sull’out destro



Bruno Alves 6,5: di testa le prende tutte lui nel duello con Ciofani



Gagliolo 6,5: sicuro e spesso elegante nel recuperare i palloni. In questo Parma è ormai essenziale



Gobbi 6: respinge con esperienza le incursioni di Ciano, lento nell’impostare il gioco



Deiola 6: ha il difficile compito di sostituire Barillà; meno sostanza ma più qualità in mezzo al campo



Stulac 4: fa partire le poche azioni offensive del Parma; ci prova sui calci piazzati; lascia la sua squadra in dieci sullo 0-0 con un intervento killer su Chibsah



Rigoni 6: poco preciso sotto porta ma si inserisce sempre con i tempi giusti



(Dal 39’ s.t. Grassi sv)



Siligardi 7: ci prova da ogni posizione; è il più attivo dei crociati per buona parte della gara



(Dal 33’ s.t. Inglese 5,5: entra quando il Parma è in dieci)



Ceravolo 5,5: lotta sulle seconde palle ma in fase offensiva si chiede di più



(Dal 27’ s.t. Bastoni 6: entra sulla fascia sinistra dopo il rosso a Stulac)



Gervinho 5,5: spesso sono i compagni a chiamargli il passaggio, qualche scatto ma gioca troppo lontano dalla porta





All. D’Aversa 6: partita condizionata dal rosso di Stulac ma nel primo tempo la sua squadra crea poco per ottenere la vittoria