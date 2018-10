Genoa-Parma 1-3



Sepe 6,5: rischia un comico autogol di pube ma poi si riscatta murando a ripetizione i bolidi dalla distanza dei vari Lazovic, Bessa e Favilli.



Iacoponi 5,5: il suo pomeriggio comincia con il mal di testa provocatogli dalle sgommate sulla fascia di Lazovic. Poi si riprende leggermente pur non evitando comunque qualche errore evitabile.



Alves 6,5: stimolo ed esempio per i compagni di reparto. Tanto esperto quanto efficace si veste d’umiltà non lasciando spazio a inutili girighori.



Gagliolo 5,5: qualche incertezza di troppo che per sua fortuna il Genoa non sempre sfrutta a dovere. Nei duelli con Piatek esce però sempre perdente. Ma di questi tempi non è un’eccezione.



Gobbi 6: il 2-3 annullato dalla Var arriva quando lui è temporaneamente fuori per infortunio. A dimostrazione di quando sia prezioso nei movimenti difensivi di D’Aversa.



Rigoni 6,5: solito grande apporto di dinamismo e grinta. Si vendica subito davanti al suo vecchio pubblico dando il la alla rimonta ducale. Esce stremato tra gli applausi dei suoi ex tifosi.

(dal 32’ st Deiola 5,5: al 90’ spreca una buona palla gol favorendo la ripartenza del Genoa che per poco non ne approfitta. Poco concentrato).



Stulac 7: regista dai piedi buoni e dal cervello fino. E’ la vera anima del Parma che fa orbitare il proprio gioco attorno a lui. Rimpianto per il Genoa che a lungo l'aveva seguito in estate.



Barillà 6,5: telecomanda sulla testa di Ceravolo la palla del 3-1. Si ripete nella ripresa con un altro paio di lanci al bacio che non hanno la stessa buona sorte. Bene anche in copertura.

Di Gaudio 6: qualche spunto interessante anche se spesso dà l’impressione di smarrirsi sul più bello. Porta comunque il suo contributo nel tenere sempre sul ‘chi va là’ la difesa rossoblù.

(dal 16’ st Bastoni 6: permette a D’Aversa di rinforzare la difesa passando alla linea a 5. Poca esperienza ma tanta personalità).



Ceravolo 7: fa a sportellate con l’intera retroguardia rossoblù, pensando più a lavorare per la squadra che non a finalizzare. Ma quando ha l’opportunità giusta trafigge Radu con un colpo di testa micidiale.

(dal 21’ st Da Cruz 6: contribuisce a tenere alta la squadra con la sua freschezza).



Siligardi 7,5: prima fornisce l’assist per il pari di Rigoni, poi segna un gran gol seminando avversari come birilli. Cala alla distanza ma il suo segno sulla gara è ormai indelebile.



All. R. D’Aversa 7: non bastessero le tante defezioni pesanti con cui deve fare i conti, il suo pomeriggio si complica ulteriormente dopo sette minuti. Sembra l’inizio dell’agonia, in realtà è il principio della riscossa per i suoi. Ottima la reazione, eccellente la gestione del vantaggio.