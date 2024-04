Parma-Lecco: inizia il secondo tempo, ma... il portiere degli ospiti non c'è. Cosa è successo al Tardini

un' ora fa



Episodio a dir poco curioso sul campo dello stadio Tardini, dove questo pomeriggio si sono affrontate Parma e Lecco. Al rientro dagli spogliatoi, infatti, l'arbitro ha fatto riprendere il gioco, ma dopo pochissimi secondi è tornato sui suoi passi per fermare nuovamente la sfida. Il motivo? Mancava un giocatore.



11 CONTRO 10 - Al rientro dall'intervallo, che si era concluso sul 3-0 per i crociati, l'arbitro Daniele Rutella ha infatti fatto ripartire regolarmente il match, senza però accorgersi che nel Lecco mancava il portiere Riccardo Melgrati, attardatosi negli spogliatoi. Dopo essersi accorto dell'assenza, Rutella ha dunque fermato il gioco per permettere a Melgrati di entrare in campo. Palla di nuovo a centrocampo e ripresa del gioco ripartendo dal 45', tra lo sgomento dei presenti.