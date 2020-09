Alessandro Lucarelli, nuovo vice direttore sportivo del Parma, parla a TvParma, facendo il punto sul mercato dei ducali: “"Sicuramente in difesa dobbiamo inserire qualcosa, sia come centrali che come esterni. Lì ci stiamo concentrando, abbiamo obiettivi fissati e contiamo di fare qualche acquisto al più presto. Non è facile perché adesso il mercato è bloccato per tutti perché girano pochi soldi, si aspetta il primo che faccia la prima mossa. Gervinho? Ad oggi non è arrivata nessuna proposta per nessun giocatore. Ad oggi sul mercato non c'è nessuno, per vendere deve esserci chi compra. Anche i giocatori più importanti proposte non ne hanno avute. Il Benevento? A noi non lo hanno chiesto, magari hanno fatto qualcosa con il procuratore”.