Parma-Milan: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

(sabato 24 agosto con calcio d’inizio alle ore 18.30) è una gara valevole per la seconda giornata di campionato inSfida inedita in panchina tra. A dirigere la partita sarà l’arbitrodi Treia, al Var Marini.Arbitro: SacchiAssistenti: Cecconi-FontemuratoIV uomo: PiccininiVAR: MariniAVAR: FabbriData: sabato 24 agosto 2024Ore: 18.30Stadio: Ennio Tardini, ParmaTV: DAZN, ZONA Dazn

Parma-Milan viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Telecronaca di Mastroianni-Behrami.Fonseca ha annunciato, in conferenza stampa, la presenza di Okafor al centro dell’attacco al posto dell’infortunato Morata. Alle sue spalle Pulisic dovrebbe tornare a giocare sulla corsia di destra con Loftus-Cheek trequartista e Leão a sinistra. Adli è stato escluso, nuovamente, dalla lista dei convocati. Il Parma recupera Del Prato e punta forte sul talento e la velocità di Man e Mihaila.

Suzuki; Delprato, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny.. Pecchia.Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah, Reijnders;, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor.. Fonseca.