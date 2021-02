Il Parma non lascia, anzi raddoppia. Dopo l'arrivo dal Bayern Monaco dell'attaccante olandese classe 2001 Joshua Zirkzee, in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni e con gli emiliani che potranno esercitare l'opzione solo mantenuta la categoria e con i tedeschi che avranno il 7.5% della futura rivendita, il club ducale continua a pensare a Gianluca Scamacca per rinforzare ulteriormente l'attacco di D'Aversa: in questo ultimo giorno di mercato il Parma è disposto a esaudire con alcuni bonus la richiesta del Sassuolo, che valuta il cartellino dell'attaccante 25 milioni di euro.



LA FORMULA, L'OFFERTA E I NODI - La formula è il prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del club del presidente Krause. Ma permangono due nodi, per la chiusura della trattativa: il primo è la possibile partenza di Roberto Inglese (contattato dal Bologna); il secondo è il fatto che il Genoa non è intenzionato a lasciar partire il classe '99, in Liguria in prestito, almeno fino a quando non troverà il sostituto, visto che la pista che doveva portare a Mbaye Niang si è notevolmente complicata. Anche perché l'attaccante francese ex Milan è nel mirino del Bologna. Il fronte però rimane caldo, il Parma lavorerà per Scamacca fino all'ultima ora di compravendite. Intanto la Juventus resta alla finestra.





