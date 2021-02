Bene in entrata, un po' meno in uscita. Il primo mercato di Pinto, ravvivato dalla grana Dzeko nell'ultima settimana, non è riuscito a sbloccare alcune questione annose della rosa giallorossa. Fazio e Juan Jesus, infatti, sono ormai fuori rosa e non sono riusciti ad accordarsi per trovare un club. Il difensore argentino in particolare ha avuto fino all'ultimo la corte del Parma ma non ha mai detto sì. Resta anche Pastore che aveva ricevuto timidi sondaggi dalla Turchia. Un totale di quasi 10 milioni di stipendi annuali.