Il Parma ha tutta l'intenzione di recitare un ruolo da protagonista nella stagione del grande ritorno in serie A. Il direttore sportivo Daniele Faggiano è al lavoro per definire l'arrivo di Viviano dalla Sampdoria, ci sta provando fino in fondo anche per Quagliarella. Per la mediana il nome che intriga di più è quello del milanista Manuel Locatelli, un giocatore in grado di dare qualità e quantità in mezzo al campo.

NODO INGAGGIO - Nei giorni scorsi c'è stato un primo contatto tra Parma e Milan: i ducali hanno chiesto Locatelli in prestito con diritto di riscatto. Un'operazione non facile perché l'ingaggio da 800000 euro rappresenta un ostacolo, gli emiliani vorrebbero dividerlo al 50% con il club rossonero. Allo stato attuale non c'è accordo, le parti si aggiorneranno tra una quindicina di giorni per capire se ci sono le condizioni per poter chiudere l'affare.