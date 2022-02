Goran Pandev ha le idee chiare ed ha tracciato le ultime tappe di carriera, tutte con la maglia del Parma. In un'intervista rilasciata a Il Secolo XIX si è soffermato sulla sfida che vedrà la sua Nazionale contro l'Italia: "Contro gli azzurri non ci sarò", ha detto con fermezza. E sul futuro al termine della stagione ha dichiarato: ''In estate mi ritiro, stavolta sì. Forse ho sbagliato a continuare dopo l’Europeo ma volevo chiudere davanti ai tifosi del Genoa, al nostro pubblico, ci tenevo. Ora la decisione è definitiva''.