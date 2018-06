Il Parma vuole provare a riportare in Italia il centrocampista islandese Birkir Bjarnason. Protagonista ai Mondiali nella sfida pareggiata dall'Islanda contro l'Argentina, il centrocampista classe '88 è un obiettivo concreto del ds Faggiano che, come riporta Tuttosport, sta trattando con l'Aston Villa (dove è raramente impiegato) per riportarlo in Italia dove ha vestito in passato le maglie di Sampdoria e Pescara.