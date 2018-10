Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di mister D’Aversa la squadra ha svolto lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tattica. L’allenamento è stato concluso da una partita su porzione ridotta del campo.



Gervinho e Rigoni hanno svolto l’intero allenamento con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Grassi. Lavoro personalizzato per Dezi e Munari. Terapie per Dimarco e Sierralta.



Domani, sabato 20 ottobre, per i crociati è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse. Al termine dell’allenamento, alle 14:15, Mister Roberto D’Aversa parlerà in conferenza stampa al Centro Sportivo di Collecchio.