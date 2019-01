Jiang Lizhang, l'ex presidente del Parma declassato ad azionista di minoranza lo scorso 23 ottobre, continua la battaglia per riconquistare i vertici del club gialloblù. In un comunicato diffuso in giornata, la sua società Link comunica di aver sottoscritto l'aumento di capitale per l'attuale 30% del pacchetto azionario (come aveva comunicato lo stesso Parma una settimana fa) e di aver depositato un ulteriore 30%, considerandosi ancora azionista di maggioranza del club.



Complessivamente Link avrebbe versato circa 7 milioni di euro, metà direttamente nelle casse del club e metà in deposito presso il notaio Napolitano & Caricato di Milano. E' questo l'ultimo atto del braccio di ferro fra Nuovo Inizio spa, la società che rappresenta un gruppo di imprenditori parmigiani, e il magnate cinese che accusa l'attuale maggioranza di aver compiuto "azioni illecite" e annuncia il ricorso a vie legali.