Il nuovo numero 10 del Parma Nicolas Schiappacasse in un’intervista rilasciata ad AS, ha parlato del trasferimento in Serie A esprimendo tutta la sua voglia di far bene in questa nuova avventura, ha fatto poi riferimento al suo futuro non escludendo un ritorno all'Atletico Madrid.



SUL PARMA: “Sono molto felice di questa nuova avventura, è un grande passo per la mia carriera. Voglio ripagare la fiducia che il Parma mi ha dato. Ho sempre seguito molto il calcio italiano, il Parma è un club che ha vinto grandi titoli e da qui son passati grandi giocatori.”



FUTURO:” Spero che vada tutto bene al Parma, dopo vedremo cosa succederà in futuro vedremo tornerò all’Atletico Madrid oppure no".