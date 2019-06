Tante squadre vogliono Inglese, ma lo rivorrebbe anche il Parma. Il ds Faggiano lavora col Napoli per diverse trattative. Si prova a trattenere Inglese, mentre si va verso un nuovo prestito per Grassi e verrà riscattato Sepe. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in attacco piacciono Iturbe (Pumas) e Karamoh (Inter), oltre a Ciano (Frosinone). Per la fascia idea Laurini (Fiorentina).

In uscita Baraye, Ceravolo e Frattali nel mirino del Bari, che chiede Franco Ferrari al Genoa. ​L'Hellas Verona è vicino a Sprocati (Lazio, era al Parma).