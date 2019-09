Parma-Torino è il posticipo che chiude la sesta giornata di Serie A: fischio d'inizio ore 20.45, arbitra La Penna, di seguito gli episodi da moviola.





Parma-Torino, lunedì ore 20.45

Arbitro: LA PENNA

Assistenti: COLAROSSI – BACCINI

Quarto uomo: ROS

VAR: FABBRI

Assistenti VAR: LIBERTI





PRIMO TEMPO



45+3' - Regolare il gol del Parma: il silent check del VAR conferma la bontà della posizione di Cornelius al momento del passaggio di Kulusevski.



41' - Rigore per il Torino: Fabbri dal VAR richiama La Penna per il braccio largo di Laurini sul volto di Belotti, l'arbitro rivede l'azione e concede il penalty ai granata.



28'- Rigore per il Parma: Bremer colpisce con il gomito il tiro di Kulusevski, La Penna lascia correre ma, dopo aver rivisto l'azione al VAR, assegna rigore e sanziona il difensore del Torino con il secondo giallo e, di conseguenza, il rosso.