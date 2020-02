Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da esercizi di riscaldamento e un lavoro tattico. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta. Simone Iacoponi è rimasto a riposo a causa di una gastroenterite febbrile. Juraj Kucka, a seguito di un fastidio ai flessori della coscia sinistra comparso durante l’allenamento di ieri, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di grado lieve della giunzione miotendinea del semimembranoso sinistro: il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Dejan Kulusevski, superata la lesione muscolare all’ileopsoas sinistro, necessita di un protocollo individuale per risolvere una iniziale sindrome retto-adduttoria. Matteo Scozzarella non ha completato il percorso riabilitativo per la lesione al retto femorale destro e proseguirà per altri 10 giorni un programma individualizzato. Terapie per Andrea Adorante, Antonino Barillà, Roberto Inglese e Luigi Sepe. Domani, sabato 15 febbraio, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11.00. Alle 14.15, si terrà la conferenza stampa della vigilia di Mister Roberto D’Aversa al Centro Sportivo di Collecchio.