Manuel Scavone lascia il Parma e torna in Serie B. Secondo ParmaLive.com, il giocatore in questi minuti ha accettato la proposta del Lecce e dovrebbe spostarsi in Salento in prestito, a meno di sorprese dell'ultimo minuto. Per l'ex centrocampista della Pro Vercelli dunque esordio in Serie A rimandato, vista l'esigenza del Parma di sfoltire la rosa e il rischio di finire persino fuori rosa nonostante due anni da assoluto protagonista nella risalita in massima serie dei crociati.