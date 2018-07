Dal Foggia al Parma, con cui ha collezionato soltanto undici presenze nel girone di ritorno. Il futuro di Antonio Junior Vacca potrebbe essere lontano dall'Emilia: l'ex centrocampista rossonero è in uscita dai ducali e su di lui ha messo gli occhi l'Ascoli. Occhio però anche a un possibile clamoroso ritorno in Puglia: il classe '90 infatti ha lanciato un importante indizio su Instagram in merito, in settimana potrebbero esserci contatti.