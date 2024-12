Parma-Verona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Parma-Verona in diretta su Dazn

SEGUI SU DAZN

Nonostante la sonora sconfitta contro l’Empoli in casa,che, quindi, sarà in panchina contro. Al Tardini troveranno la squadra di, che arriva dal k.o. contro l’Inter. I ducali hanno 15 punti, tre in più degli ospiti. Entrambi sono chiamati a una riscossa in una partita che sa di scontro salvezza.

Partita: Parma-Verona

Parma-Verona Data: domenica 15 dicembre 2024

Orario: 15:00

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

Suzuki; Coulibaly, Delprato, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. All: PecchiaMontipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric; Belhayane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. ZanettiNella partita con l’Inter il Parma ha perso Balogh, che verrà sostituito dal giovanissimo Leoni (classe 2006). L’infortunio del centrale si aggiunge a quelli di Bernabé, che tornerà a gennaio, e dei vari Charpentier (tendine d’Achille), Circati e Kowalski (crociato) per cui la stagione è finita. Nei tre dietro Bonny confermato Cancellieri a sinistra.

Il Verona, peggior difesa con 37 gol subiti, ritrova Coppola dopo la squalifica, ma dovrebbe giocar ancora Dawidowicz in difesa. In mezzo Serdar parte in vantaggio rispetto a Dani Silva, mentre dietro Tengstedt ci sarà Rocha Livramento.La sfida tra Parma e Verona sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN tramite l'app su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.Parma-Verona sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN: l'app è scaricabile su device portatili come smartphone e tablet, da browser invece basterà collegarsi al sito ufficiali inserendo le proprie credenziali fornite in fase di registrazione dell'account.