Nuova proprietà straniera in Italia. Salvo sorprese, terminata la stagione, il Parma finirà nelle mani di Hisham Saleh Al Hamad Al Mana, investitore qatariota, membro della famiglia Al Mana, una delle più ricche del paese. Il nuovo proprietario, che diventerà presidente, acquisterà il 51% del Parma, versando 63 milioni di euro in 5 anni. In quei 5 anni, poi, Al Mana acquisirà anche il restante 49% del club.