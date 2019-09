Una boccata d’ossigeno e una vittoria scaccia fantasmi. Non si era in zona rossa prima e non si è in zona Champions ora. Ma il trionfo col Sassuolo arriva dopo una gara giocata con le unghie e con i denti tra rigori sbagliati, VAR e reti annullate. I crociati vincono meritatamente la quinta giornata di Serie A contro il Sassuolo e tornano finalmente a trionfare al Tardini, davanti ai propri tifosi. I tre punti sono arrivati nel punto caldissimo della gara, proprio al fotofinish, quei minuti di recupero che hanno permesso al Parma di raggiungere con convinzione i sei punti in classifica. Ci è voluto anche un pizzico di fortuna ma l’autorete di Bourabia è frutto di tanta grinta e maggior cattiveria sotto porta.



Cattiveria che ancora una volta è mancata al bomber Ducale Roberto Inglese (un nuovo errore dal dischetto per l’ex Napoli il quale si è fatto neutralizzare da Consigli). Tanti applausi a Bobby English al momento del cambio e una pacca sulle spalle da tutti i compagni per sottolineare che quella contro il Sassuolo è stata una vittoria del gruppo Parma Calcio. Chi è salito ha dato il suo contributo mettendo in campo tutte le energie. Il mister D’Aversa alla fine si è concesso una (liberatoria) corsa sotto la Curva. Il suo Parma ha cercato più volte la vittoria nel corso del match, soffrendo solo in poche occasioni le incursioni neroverdi. Alla fine, al fotofinish, il tocco di Bourabia ha fatto letteralmente venir giù il Tardini. Era dal match con la Fiorentina dello scorso maggio che non si vinceva in campionato tra le mura amiche.



Tempo di esultare che già si pensa al prossimo match, sempre casalingo, contro il Torino di Mazzarri. Il Parma di D’Aversa ha la coperta corta a centrocampo, forse troppo, considerando i numerosi infortuni e i fastidi di Hernani nel match col Sassuolo. Un giorno in più rispetto ai granata potrebbe giovare ai gialloblù che potranno così recuperare energie mentali e fisiche. E se vincere aiuta a vincere, i tre punti che arrivano in extremis valgono davvero tanto.