. Una buona prestazione dei crociati non è bastata per raggiungere la prima vittoria del mese di dicembre, dopo l’amaro KO a San Siro contro il Milan. Bruno Alves e compagni le hanno provate tutte, dai. La difesa del Chievo Verona col suo portiere Sorrentino si sono superati e hanno permesso alla formazione guidata da Di Carlo di strappare un altro pareggio importante su un campo difficile come quello del Tardini.Nonostante il Parma abbia giocato oltre un quarto d’ora in superiorità numerica per l’espulsione del gialloblu sponda veneta Depaoli,(anche vedendo gli altri risultati del Campionato di Serie A). Ma l’obiettivo stagionale è chiaro a tutti in Emilia. La salvezza si guadagna anche muovendo la classifica passo dopo passo e il pari casalingo col Chievo può essere accettato dalla piazza. Soprattutto per come si era messa la gara, con il vantaggio di Stepinski. Ci ha pensato poi Bruno Alves a trovare una perla su punizione e a pareggiare i conti.Il campionato corre verso le festività natalizie e il Parma pensa già alla prossima sfida contro la Sampdoria in trasferta.. Servono punti per staccare ulteriormente squadre in forma come Empoli e altre meno in forma come Udinese e Bologna. Proprio contro i bolognesi si aspetta una grande sfida salvezza in programma il 22 dicembre al Tardini. Ma prima la gara a Genova. La Sampdoria sta passando un buon periodo ma subisce e segna tanti gol.. Dicembre è il mese di regali ma non per il Parma. Ogni punto va guadagnato sul campo per raggiungere al più presto quota 40.