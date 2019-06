A obiettivo centrato non poteva andare diversamente. Il Parma, che ha conquistato la matematica salvezza in Serie A a una giornata dal termine del campionato, è proiettato a continuare il progetto cominciato due anni fa, nel bel mezzo di un’infernale Lega Pro. Il duo D’Aversa e Faggiano sono pronti a mettere nero su bianco rinnovando il loro contratto col Parma Calcio di altri due anni e mezzo. Obiettivo 2022 con delle certezze chieste alla società. Un prolungamento meritato sul campo e con i risultati. Perché è vero che il Parma non brilla dal punto di vista del gioco. Ma la classifica ha sorriso ai ducali al termine di una stagione con alti e bassi.



Dopo un girone di andata coi fiocchi addirittura si parlava di Europa League. Un sogno esagerato, visto che l’obiettivo primario non era ancora stato raggiunto. Così il girone di ritorno ha riportato i crociati sulla terra. Infortuni, sconfitte e figuracce sia in casa che in trasferta. Tutto è finito come previsto, con 41 punti portati a casa grazie anche alle vittorie in campi ostici come Torino, Milano, Firenze, Udine. Al gioco “circense” definito così da allenatori che prediligono i risultati, sono arrivati i punti per staccare il pass del prossimo campionato di Serie A. Vincere giocando male o perdere regalando emozioni con calcio champagne? Conta la classifica e poco altro in un torneo difficile come quello italiano. Ora è tempo di vacanze e di programmazione. Tra un mese esatto ci si ritroverà a Collecchio per proiettarsi verso la nuova Serie A (crociati che poi partiranno per il ritiro portafortuna di Prato allo Stelvio). Chi continua a lavorare è lo staff che si occupa di mercato, Daniele Faggiano in primis, che con un budget che si aggira attorno ai 20 milioni cercherà di regalare qualche perla stile Alves/Gervinho. I primi nomi già circolano e sono allettanti. Parma è tornata la piazza di una volta, piccola realtà provinciale che si è tolta anche diverse soddisfazioni in giro per l’Europa. In una realtà dove si fanno punti e risultati non c’è niente da cambiare. La vera rivoluzione può arrivare dal mercato, in meglio, con il contributo della coppia vincente D’Aversa-Faggiano.