Ci sono modi e modi per rialzarsi dopo una brutta sconfitta. Il Parma trova il metodo vincente (e convincente) per scacciare i fantasmi post Ferrara, con la sosta per le Nazionali in mezzo al match col Genoa. Una partita troppo importante che il team di D’Aversa non doveva assolutamente sbagliare. Così è stato, complice anche l’infortunio di Inglese che ha favorito l’ingresso in campo di Cornelius dopo appena 11 minuti di gioco. Un cambio più forzato che azzeccato ma ha dato una vera e propria svolta al match. Cinque gol al Genoa con il grande contributo del calciomercato estivo. I Ducali hanno nel tridente due pezzi da novanta come Cornelius e Kulusevski.



Senza ombra di dubbio è Cornelius il man of the match. Repertorio di un grande attaccante messo in mostra contro un Grifone sempre più in difficoltà. Colpo di testa e sinistro vincente, prima in area e poi dal limite. Potenza, precisione, qualità tecniche e soprattutto cinismo. Il bomber ex Atalanta è sceso in campo praticamente da freddo ma a fine primo tempo ha già realizzato una doppietta. Ancora decisivo il giovane talento Kulusevski, reduce da due grandi partite con la maglia della Nazionale Under 21. Per lui due assist e il gol che regala la manita ai crociati. Quando il classe 2000 prende palla sono dolori per tutte le difese.



Nemmeno l’Inter affronterà il Parma dormendo sonni tranquilli. Il 4-3-3 di D’Aversa ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la difesa a tre del suo grande amico Conte. Ovviamente si parla di una partita a sè, in uno stadio che accoglierà i crociati vestito di nerazzurro. L'Inter però sembra essere tornata "pazza" in uno dei periodi piu delicati della stagione, visti i numerosi impegni ravvicinati. Proprio lo scorso anno il Parma di D’Aversa andò al Meazza a vincere grazie all’eurogol di Dimarco. Non esiste ricetta per fare la partita perfetta in casa dell’Inter. Sicuramente i crociati non giocheranno così a viso aperto come col Genoa. Ma con il tridente in forma e la buona posizione di classifica può proiettare il Parma verso una grande prestazione anche a Milano.